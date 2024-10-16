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Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe okullar tatil edilecek mi?

Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe okullar tatil edilecek mi?
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Malatya'da 17 Ekim Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oluyor. 16 Ekim Çarşamba günü Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bölgedeki okullar tedbir amaçlı olarak tatil edilmişti.

Deprem sonrasında birçok kişi, 17 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililer, bu tür durumlarda okulların açılıp açılmayacağına dair kararları, artçı sarsıntıların devam edip etmediğine ve hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre veriyor. Bu nedenle, 17 Ekim Perşembe günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor. Peki, Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe okullar tatil edilecek mi? Detaylar haberimizde...

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

17 Ekim Perşembe günü okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe okullar tatil edilecek mi?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) verirlerine göre, 16 Ekim Çarşamba günü merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 10.46'da kaydedilen sarsıntı yerin 10.07 kilometre derinliğinde oluştu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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