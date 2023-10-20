AFAD ve Kandilli verilerine göre Malatya'da deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Bugün Malatya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Malatya deprem ve AFAD Malatya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika! 20 Ekim 2023 Malatya'da deprem oldu mu, nerede? Son depremler listesi!

Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika! 20 Ekim 2023 Malatya'da deprem oldu mu, nerede? Son depremler listesi!

Malatya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Malatya'dadeprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Bugün Malatya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi deprem ve AFAD Malatya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika! 20 Ekim 2023 Malatya'da deprem oldu mu, nerede? Son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

20 Ekim günü 11.30'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.