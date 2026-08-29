30 yıllık üretici Ali Babacan'a dert yandı: Geçinemiyoruz, bırakacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a üreticiden dikkat çeken bir geçim sitemi geldi. Ankara'da 30 yıldır üretim yapan kadın, artık geçinemedikleri için tarımı bırakacaklarını söylerken, Babacan şehirlerdeki tarım alanlarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"BIRAKACAĞIZ, DOYURMUYOR BİZİ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde sebze üretimi yapan bir aileyi ziyaret etti. Yaklaşık 30 yıldır üretim yaptığı belirtilen ailenin sebze bahçesini gezen Babacan, kadın üreticiye mahsulün durumunu sordu. Babacan'ın, "Bu sene mahsul nasıl?" sorusuna üretici geçim sıkıntısını anlatarak yanıt verdi.

Kadın üretici, "Bırakacağız, bırakacağız. Doyurmuyor bizi. Bir daha yapmayacağız. Daha önce kasayla satıyorduk, bundan iyiydik. Geçinemiyoruz." ifadelerini kullandı.

BABACAN: 30 YILLIK TARIMI BIRAKIYORSUNUZ, ÖYLE Mİ?

Üreticinin sözleri üzerine Babacan, "30 yıllık tarımı bırakıyorsunuz, öyle mi?" diyerek karşılık verdi. Babacan, "Şehir tarımı diye özel bir hazırlığımız var. Şehirlerde bir karış toprak bile boş kalmamalı, desteklenmeli. Boş bırakmanın maliyeti var. Devletin tarıma mutlaka yeterli desteği vermesi lazım." dedi.

Kaynak: Haberler.com