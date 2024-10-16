Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem ne zaman, nerede oldu? Deprem hissedildi mi?

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen büyük bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü merak ediliyor. Depremin ne zaman ve nerede olduğu özellikle de hangi illerde hissedildiği araştırılıyor. AFAd verilerine göre, deprem birçok ilden hissedildi. Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem ne zaman, nerede oldu? Deprem hissedildi mi?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen büyük bir deprem Deprem birçok ilden hissedildi. Afad'dan yapılan açıklamada depremin büyüklünün 5.9 olduğu belirtildi.

Detaylar geliyor...