Malatya'da Deprem mi oldu? Malatya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Malatya'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Malatya'da Deprem Oldu mu? Malatya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Malatya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Malatya depremleri! 12 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi verilerine göre 16 Ağustos tarihinde saat 16:08'de 3.3 büyüklüğünde Malatya merkezli bir deprem gerçekleşti. Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Diyarbakır 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.