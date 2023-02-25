Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya bir kez daha sallandı. Ardından Malatya'da gerçekleşmekte olan sarsıntı, vatandaşları tedirgin etti. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Dün gelece Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler, Malatya'da da ağır hasara neden olmuştu. Kentte binlerce bina yıkılırken, yüzlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremin yerle bir ettiği Malatya, bir kez daha sallandı. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Dün gelece Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Pütürge ilçesinde saat 23.25'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi. MALATYA'DA KAÇ BİNA YIKILDI?

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentteki binaların durumuyla ilgili son durumu paylaştı. Kentte 3 bin 670 binanın yıkıldığı, 22 bin 326 ağır hasarlı, 2 bin 205 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 358 olduğu belirtildi.