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Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Deprem'in büyüklüğü ne?

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Malatya'da bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve yerini merak ediyor. Deprem nerede oldu ve büyüklüğü ne oldu, soruları gündemde. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD, saat 21.29'da meydana gelen depremin yerin 10,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Deprem'in büyüklüğü ne?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 10,96 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem'in büyüklüğü ne?

DEPREM NEREDE OLDU?

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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