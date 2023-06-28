Malatya'da deprem mi oldu? 28 Haziran Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi! merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre Malatya'da deprem mi oldu sorusu gündeme geliyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? 28 Haziran Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

Malatya'da deprem mi oldu sıklıkla araştırılıyor. Malatya depremi mi oldu ve Malatya depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Malatya depremi mi oldu ve Malatya kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Malatya depremi mi oldu? Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 28 Haziran güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.3 şiddetinde meydana geldi.