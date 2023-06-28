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Malatya'da deprem mi oldu? 28 Haziran Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

Malatya'da deprem mi oldu? 28 Haziran Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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Malatya'da deprem mi oldu? 28 Haziran Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi! merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre Malatya'da deprem mi oldu sorusu gündeme geliyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? 28 Haziran Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.3 şiddetinde meydana geldi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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