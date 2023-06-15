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Malatya'da deprem mi oldu? 15 Haziran Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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Malatya Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Malatya depremi mi oldu ve Malatya depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Malatya depremi mi oldu ve Malatya kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Malatya depremi mi oldu? Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 15 Haziran güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.4 şiddetinde meydana geldi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Malatya Deprem Gündem Güncel Haberler Son Dakika

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