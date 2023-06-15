Malatya'da deprem mi oldu? 15 Haziran Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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