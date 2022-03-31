Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli?Selahattin Gürkan Malatya Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?

Malatya Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Malatya Büyükşehir BelediyeBaşkanı Selahattin Gürkan gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Malatya Büyükşehir Belediye kimdir? Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hangi partili?

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN KİMDİR

Selahattin Gürkan; 1958, Malatya doğumludur.

• Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

• Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi,

• Bolu Eğitim Enstitüsü

mezunudur.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda yöneticilik, Müfettişlik,

İş ve İşçi Kurumu Bölge Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Selahattin Gürkan

2004 – 2009

2009 – 2014

2014 – 2019

hizmet dönemlerinde Battalgazi Belediye Başkanı olarak görevine devam etmiştir.

Gürkan; 2019 yılı yerel seçimlerinde ise Malatya özelinde daha önce ulaşılamamış yine Türkiye genelinde de rekor bir oy oranı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Gürkan'ın Hizmet süresi içindeki "Yeşil Kuşak Projesi" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından "Millet Bahçesi" ismi ile taçlandırılıp Türkiye geneline teşmil edilmiştir.

Çok sayıda Birleşmiş Milletler, UNESCO, Dünya Bankası SODES ve DOKAB Projesi gerçekleştiren Gürkan Bölgenin en yüksek hibeli Avrupa Birliği projesini Battalgazi'de hayata geçirmiştir.

"Battalgazi İlçesi" isimli bir kitabı bulunan Gürkan'ın "Battalgazi Kültür Envanteri" isimli çalışması Türkiye genelinde standart format olarak kabul edilmiştir.

Henüz Belediye Başkanı görevinde değilken Malatya'nın İkinci Üniversitesi gerekliliği için şehirdeki ilk ses olan Gürkan, bugün Belediye Başkanlığı döneminde Turgut Özal Üniversitesi'nin yer tahsisi ile birlikte pek çok hizmeti de gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlardan taltif edilen çok sayıda ödül ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yılın Belediye Başkanı Ödülü'ne ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür.

Gürkan; çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında Yöneticilik, Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

İnönü Üniversitesi, Yerel Yönetimler Bölümü'nde Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler veren Selahattin Gürkan farklı üniversitelerin düzenlediği Göç, Sosyal Entegrasyon, Turizm gibi konularda panel, konferans gibi farklı akademik toplantılara konuşmacı olarak katılmaktadır.

Selahattin Gürkan evli ve 2 çocuk babasıdır.

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