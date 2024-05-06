Mahmut Tanal kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Tanal kaç yaşında, nereli? Mahmut Tanal biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Mahmut Tanal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mahmut Tanal kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Mahmut Tanal kimdir? Mahmut Tanal kaç yaşında, nereli? Mahmut Tanal biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MAHMUT TANAL KİMDİR?

Mahmut Tanal, 1 Ocak 1961 yılında Hilvan'da doğdu. Türk siyasetçi ve eski avukat

Mahmut Tanal 1 Ocak 1961 tarihinde Hilvan'ın Bahçecik köyünde Mustafa ve Keziban Tanal çiftinin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluşunun ardından İstanbul Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı.

Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde Siyaset Okulu Programından sertifika aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Ceza Mahkemesi Hukukunda İletişimin Denetlenmesi ve Teknik İzleme Programı eğitimi ile Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyinin birlikte düzenlediği Türk Avukatlarının Aşamalı Eğitimi Programına katılan Tanal, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği Üyeliği yaptı. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP İstanbul meclise girdi.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayıdır. Orta düzeyde Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.