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Mahmud Abbas kimdir? Mahmut Abbas kaç yaşında? Filistin lideri Abbas kimdir?

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Mahmud Abbas'ın kim olduğu ve Hamas lideri olup olmadığı hakkında bilgi talep ediliyor. Mahmud Abbas, Filistin Devleti'nin mevcut başkanıdır ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda tüm dünyaya hitap ediyor. Birçok kişi Mahmud Abbas'ın kim olduğunu merak ediyor. Mahmut Abbas kaç yaşında? Filistin lideri Abbas kimdir?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da beraberindeki heyetle Abbas'ın konuşmasını dinlemek üzere TBMM'ye geldi. Mahmud Abbas'ın kim olduğu merak ediliyor. Mahmud Abbas kimdir? Mahmut Abbas kaç yaşında? Filistin lideri Abbas kimdir? İşte detaylar...

MAHMUD ABBAS KİMDİR?

Mahmud Abbas Filistin Kurtuluş Örgütü kurucularından ve Filistin devlet başkanıdır. 1935 yılında İngiliz manda yönetimi altındaki Filistin'in kuzeyinde Safed şehrinde doğdu. 1948 yılında İsrail kurulunca mülteci durumuna düştü. İlk İsrail-Arap Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Suriye'ye göç etti. Suriye'de ve Moskova'da hukuk eğitimi gördükten sonra Şam Üniversitesi'nden mezun oldu. Doktora tezi siyonizmin Filistinli bakış açısıyla tarihiyle ilgiliydi. Ülkesine 1980'li yılların ortasında, başka Arap ülkelerinde zengin bir iş insanı olduktan sonra dönebildi. Yaser Arafat'ın yakın arkadaşı olarak en başından itibaren Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yöneticileri arasında yer aldı. 1970'li yılların sonlarından başlayarak İsrail'le yakınlaştı ve "iki devletli çözüm" üzerinde durdu. 1990'larda Oslo Sözleşmeleri'ne aktif olarak katıldı. 1996'da Filistin Kurtuluş Örgütü genel sekreteri ve Arafat'ın resmi olmayan sözcüsü konumundayken, Arafat'ın Oslo Sözleşmeleri'ndeki tutumunu eleştirdi. Sözleşmelerin başarısız olarak İkinci İntifada'nın başlamasından sonra, intihar saldırılarına karşı tavır aldı ve Arafat'ın çizgisinden belirgin bir şekilde uzaklaştı. Az sayıda ılımlı Filistinli politikacıdan biri olarak, İsrail ve ABD hükûmetleriyle diyaloğu sürdürdü.

Mahmud Abbas kimdir? Mahmut Abbas kaç yaşında? Filistin lideri Abbas kimdir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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