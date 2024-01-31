Mahir Polat kimdir? Halk Tv konuğu Mahir Polat kaç yaşında, nereli? Mahir Polat biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Mahir Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mahir Polat kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Mahir Polat kimdir? Mahir Polat kaç yaşında, nereli? Mahir Polat biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MAHİR POLAT KİMDİR?

Mahir Polat, 1976 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Sanat ve mimarlık tarihçisi, bürokrat ve siyasetçi olarak bilinen Polat, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Fatih Belediye Başkan Adayı olarak görev almaktadır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Polat, akademik kariyerine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı'nda devam etti. 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı'nda kültür yönetimi alanında hazırladığı tezle lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011-2015 yılları arasında öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine dersler verdi. 2009 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki Dinsel Kültürel Miras odaklı doktora tezini ise 2023 yılında tamamladı.

Mahir Polat

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde 2005 yılında başladığı görevine, 2009 yılından itibaren vakıf uzmanı olarak devam eden Mahir Polat, Anadolu ve İstanbul'da birçok Osmanlı Dönemi tarihi eserin restorasyon çalışmalarında ve müze kurulumlarında aktif rol aldı.