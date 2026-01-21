Haberler

Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı

Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde mahalleye inen kurtları, evinin güvenlik kamerasından fark eden İsmail Karaman, dışarı çıkıp elinde çaydanlıkla koşarak hayvanları uzaklaştırdı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yukarı Mahalle'de yaşayan ve besicilik yapan İsmail Karaman, evinde çay içtiği sırada güvenlik kamerasından sokakta dolaşan kurtları gördü.

ÇAYDANLIKLA KURTLARI KOVALADI

Bunun üzerine çaydanlığı eline alan Karaman, dışarı çıkıp kurtların üzerine koşarak kurtları uzaklaştırdı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, Karaman'ın elindeki çaydanlıkla dışarı çıktığı ve kurtları uzaklaştırdığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

aslında kurtlara arazide yiyecek bıraksalar tehlike azalır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

