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Yıldızlar SSS Holding Madencileri Zafere Yaklaştı: Görüşme Sonrası Eylem Ertelendi

Yıldızlar SSS Holding Madencileri Zafere Yaklaştı: Görüşme Sonrası Eylem Ertelendi
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Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işletmelerinde çalışan ve aylardır ücretlerini alamayan madenciler, Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi olarak yaptıkları açıklamada, dün akşam 19.00'da başlayıp sabah 02.30'a kadar süren görüşmeler sonucunda zafere yaklaştıklarını duyurdu. Nihai durumun bugün belli olacağı ve bugünkü eylemin ertelendiği bildirildi.

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işletmelerinde çalışan ve aylardır ücretlerini alamayan madenciler, görüşmeler sonucunda zafere yaklaştıklarını duyurdu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçileri, yazılı açıklamalarında, heyetlerinin Yıldızlar SSS Holding ile dün akşam 19.00'da başlayıp sabah 02.30'a kadar süren görüşmesi sonrasında zafere yaklaştıklarını duyurdu.

Nihai durumun bugün belli olacağı ve bugünkü eylemin ertelendiği açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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