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Macron düğmeye bastı! Dünyaya korku salan mesaj

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Macron düğmeye bastı! Dünyaya korku salan mesaj
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Fransa, nükleer güçle çalışan denizaltısından stratejik balistik füze M51.3'ü test etti. Fırlatılışı savaş gemisinden takip eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Özgür olmak için korku salmak, korku salmak için güçlü olmak gerekir" mesajını verirken, ülkesinin hipersonik füze ve yeni nükleer denizaltı çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

  • Fransa, yeni nesil M51.3 stratejik balistik füzesini ilk kez nükleer güçle çalışan Le Vigilant denizaltısından 6 Ekim'de Finistère açıklarında test etti.
  • M51.3 füzesi nükleer başlık taşımadan fırlatıldı ve Kuzey Atlantik'e düştü.
  • M51.3, Fransa'nın denizden karaya stratejik M51 füzesinin üçüncü versiyonu olarak 24 Ekim 2025'te operasyonel hizmete girdi.

Fransa, nükleer caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında yeni nesil M51.3 stratejik balistik füzesini ilk kez nükleer güçle çalışan bir denizaltıdan test etti. Nükleer başlık taşımayan füzenin fırlatılışını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bir savaş gemisinden takip etti.

NÜKLEER DENİZALTIDAN FIRLATILDI

Fransa Savunma Bakanlığına göre test, 6 Ekim'de ülkenin batısındaki Finistère açıklarında gerçekleştirildi. M51.3 füzesi, nükleer balistik füze denizaltısı Le Vigilant'tan ateşlendi.

SMERTRIOS operasyonu kapsamında gerçekleştirilen testte füze nükleer başlık taşımadı. Uçuşu Fransa Silahlanma Genel Müdürlüğü tarafından takip edilen füzenin, herhangi bir kıyıdan yüzlerce kilometre uzaktaki Kuzey Atlantik'e düştüğü açıklandı.

MACRON FIRLATILIŞI DENİZDEN İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da tarihi testi Fransız Donanmasına ait bir fırkateynden takip etti. Test, M51.3 sisteminin Le Vigilant denizaltısındaki operasyonel kapasitesinin doğrulanması amacıyla gerçekleştirildi.

M51.3, Fransa'nın denizden karaya stratejik M51 füzesinin üçüncü versiyonu olarak 24 Ekim 2025'te operasyonel hizmete girmişti. Yeni füzenin önceki versiyonlara kıyasla menzil, hassasiyet ve füze savunma sistemlerini aşma kapasitesinin geliştirildiği belirtiliyor.

HİPERSONİK FÜZE PROGRAMI DA DEVREDE

Fransa, nükleer caydırıcılık gücünü yalnızca denizaltılarla sınırlı tutmuyor. Macron, mart ayında yaptığı açıklamada ülkenin stratejik hipersonik ve manevra kabiliyetine sahip yeni füze programını başlatacağını duyurmuştu. Bu sistemlerin gelecek on yılda Fransız savaş uçakları ile gelecekteki uçak gemisinde kullanılması planlanıyor.

Fransa aynı zamanda yeni nesil nükleer balistik füze denizaltıları üzerinde çalışıyor. Macron, yeni sınıfın ilk denizaltısının L'Invincible adını taşıyacağını ve 2036'da denize indirileceğini açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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