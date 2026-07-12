Ahbap Derneği'nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen mali soruşturmada, dernek yönetimi ve çalışanları arasındaki milyonlarca liralık çapraz para trafiği mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde; dernek avukatı Ece Güner ile çalışanlar Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya’nın hesapları arasında toplamda 100 milyon lirayı aşan para transferleri saptandı. Soruşturma birimleri, adı geçen çalışanların IBAN hesaplarının fiilen Dernek Başkanı Haluk Levent tarafından kullanıldığı iddiası üzerinde duruyor.
- Ahbap Derneği soruşturmasında, kurucusu Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in hesapları üzerinden milyonlarca liralık transferler inceleniyor.
- Avukat Ece Güner'in hesaplarından dernek çalışanlarına toplam 73.557.886,06 TL gönderildiği, aynı çalışanlardan 74.780.950,00 TL geri dönüş yapıldığı tespit edildi.
- Soruşturmada, çalışanlara ait IBAN hesaplarının doğrudan Haluk Levent tarafından kullanıldığı iddia ediliyor.
Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent ile dernek avukatı Ece Güner’in hesapları üzerinden gerçekleştirilen milyonlarca liralık transferler mercek altına alındı. Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre, dernek başkanı Haluk Levent'in, aralarında asistanı Yeliz Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda şüphelinin banka hesaplarını aktif olarak kullandığı ileri sürüldü.
MİLYONLARCA LİRALIK ÇAPRAZ HESAP TRAFİĞİ
Soruşturma kapsamında yapılan geriye dönük hesap incelemelerinde, Ahbap Derneği Avukatı Ece Güner’in, dernek çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya’nın hesaplarına çok yüksek tutarlarda para transferleri gerçekleştirdiği saptandı.
Avukat Ece Güner'in hesaplarından Emrah Gödeliner'in hesaplarına 8 farklı işlemde toplam 47.904.876,06 TL, Zafer Yay'ın hesaplarına 3 farklı işlemde toplam 21.020.000,00 TL, Yeliz Kaya'nın hesabına ise tek bir işlemde 4.633.010,00 TL gönderildiği belirlendi.
GERİ DÖNÜŞ TRANSFERLERİ DE MERCEK ALTINDA
Yapılan incelemeler, transferlerin tek taraflı olmadığını, aynı çalışanların hesaplarından Avukat Ece Güner’in hesaplarına da çok daha büyük miktarlarda geri dönüşler yapıldığını ortaya koydu.
Ece Güner'in hesaplarına, Emrah Gödeliner'den 13 farklı işlemde toplam 63.980.950,00 TL, Yeliz Kaya'dan 2 farklı işlemde toplam 10.800.000,00 TL para girişi yapıldığı tespit edildi.
HALUK LEVENT'İN İBAN HESAPLARINI KULLANDIĞI İDDİASI
Soruşturmanın en dikkat çeken yönünü ise bu hesapların asıl kontrolünün kimde olduğu sorusu oluşturdu. Yapılan teknik ve mali incelemelerde; çalışanlar Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya adına kayıtlı olan IBAN hesaplarının doğrudan Dernek Başkanı Haluk Levent tarafından kullanıldığı iddia edildi.