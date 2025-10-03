Mabel Matiz tutuklandı mı? Mabel Matiz hapis cezası mı aldı, neden soruşturma açıldı?

Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Mabel Matiz, son dönemde müzikten çok hakkında açılan soruşturma ile gündemde. Özellikle "Perperişan" isimli şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler bulunduğu iddiasıyla adli süreç başlatılması sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Mabel Matiz tutuklandı mı, hapis cezası aldı mı? Neden soruşturma açıldı? Detaylar haberimizde...

MABEL MATİZ TUTUKLANDI MI?

Sanatçının hayranları ve kamuoyunun en çok merak ettiği soru, Mabel Matiz'in tutuklanıp tutuklanmadığı oldu. Ancak elde edilen bilgilere göre şu an için Mabel Matiz tutuklanmadı.

Şarkıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyor. İddianamede, "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ancak dava süreci tamamlanmadan herhangi bir kesinleşmiş tutuklama kararı verilmedi.

Mabel Matiz, soruşturma sürecini avukatları aracılığıyla takip ediyor. Sanatçının, ifade sürecinde şarkının sanatsal bir eser olduğunu, herhangi bir suça konu olamayacağını belirteceği öğrenildi.

MABEL MATİZ HAPİS CEZASI MI ALDI?

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen bir başka iddia ise Mabel Matiz'in hapis cezası aldığı yönünde. Ancak bu bilgi doğru değil. Şu an için herhangi bir mahkeme kararıyla verilmiş kesinleşmiş bir hapis cezası yok.

İddianamede yer alan ceza talebi henüz mahkeme tarafından değerlendirilmiş değil. Yani Mabel Matiz'in 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alması ihtimal dahilinde olsa da, bu yalnızca savcılığın talebinden ibaret. Kararı mahkeme verecek.

Hukukçular, bu tür davalarda genellikle para cezası ya da ertelemeli cezaların daha sık görüldüğünü, doğrudan hapis kararının verilmesinin düşük ihtimal olduğunu ifade ediyor. Ancak dava sonucunu şimdiden kestirmek mümkün değil.

MABEL MATİZ PERİŞAN ŞARKISI HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

"Perperişan" isimli şarkının yayınlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, şarkı sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu gerekçesiyle savcılığa başvuruda bulundu. Özellikle şarkının 18 yaş altı dinleyiciler için herhangi bir yaş sınırlaması olmadan erişilebilir olması, tehlike arz ettiği iddiasıyla gündeme taşındı.

Savcılık, yapılan incelemenin ardından şarkının bazı sözlerinde müstehcenlik bulunduğu gerekçesiyle Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, sanatçının "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçunu işlediği öne sürülüyor.

Mabel Matiz cephesi ise şarkının bir sanatsal ifade biçimi olduğunu, sözlerin ise tamamen sanatsal ve edebi nitelik taşıdığını savunuyor. Sanatçıya yakın kaynaklar, bu davanın aynı zamanda "sanat özgürlüğü" tartışmalarını da gündeme getirdiğini belirtiyor.