Mabel Matiz Harbiye konseri iptal mi?

Mabel Matiz Harbiye konseri iptal mi?
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Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Mabel Matiz, hayranlarını üzen bir açıklamayla gündeme geldi. "Mabel Matiz Harbiye konseri iptal mi?" sorusu, sanatçının sosyal medya paylaşımının ardından arama motorlarında en çok sorgulanan başlık haline geldi.

Sanatçı, geçirdiği Covid-19 ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle sahne alamayacağını duyurdu. Mabel Matiz'in 17-18 Temmuz tarihlerinde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde vereceği ve tüm biletleri tükenen konserler için hayranları büyük bir heyecan içerisindeydi. Peki, Mabel Matiz Harbiye konseri iptal mi? İşte detaylar...

MABEL MATİZ HARBİYE KONSERİ İPTAL Mİ?

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Harbiye konserlerinin ertelendiğini duyurdu. Açıklamasında "Geçirmekte olduğum Covid ve buna bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle üzülerek bu kararı almak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı. "Mabel Matiz Harbiye konseri iptal mi?" sorusuna açık ve net bir şekilde cevap veren sanatçı, konserleri iptal etmediğini, sadece ileri bir tarihe ertelediğini vurguladı.

Sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm. Sizlere daha sağlıklı bir konser sunmak adına bu iki konseri iptal etmiyor, affınıza sığınarak ileri bir tarihe erteliyoruz."

Hayranlarının yoğun ilgisiyle biletleri günler öncesinden tükenen Harbiye konserleri için yeni tarih henüz netleşmedi. Ancak Mabel Matiz, sosyal medya üzerinden güncel bilgilendirmeleri sürdüreceğini açıkladı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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