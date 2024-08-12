M Lisa kimdir? Şarkıcı M Lisa kaç yaşında, nereli? M Lisa'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

M Lisa'nın hayatı ve kariyeri, müzik dünyasında merakla araştırılmaktadır. Yetenekli sanatçının müzik kariyerindeki başarıları ve projeleri, dinleyicileri tarafından yakından takip edilmektedir. Çıkardığı 'Ellerim Boş' isimli teklisi ile büyük bir beğeni toplamış ve adından sıkça söz ettirmiştir. Ayrıca, 'Araba' adlı parçası, listelerde ilk sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Peki, M Lisa kimdir? Şarkıcı M Lisa kaç yaşında, nereli?

M LISA KİMDİR?

M Lisa gerçek adıyla, Zeynep Melisa Gülen 25 Eylül 1998 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunudur. İlk mahlası Melisa Zey olarak tanınan sanatçı kısa süre sonra mahlasını M Lisa olarak değiştirmiştir. Uzun yıllar müzikle uğraşan M Lisa, söz yazarı ve müzik yapımcısıdır. Çıkartmış olduğu 'Ellerim Boş' isimli teklisiyle adından çokça söz ettirmiştir. 'Araba' parçası ise listelerde ilk sırada yer almaktadır.