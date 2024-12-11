Lütfü Savaş kimdir? Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aranıyor. CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medyada CHP'nin DEM Partisi ile görüşmesini eleştirdiği için disipline sevk edilmişti. Parti, Savaş'ın ihracına karar verdi. Lütfü Savaş kimdir? Detaylar haberimizdedir...

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

Doç. Dr. Lütfü Savaş, 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Dağdüzü Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antakya'da tamamladıktan sonra, 1984 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi ve 1990 yılında mezun oldu. 1990-1996 yılları arasında Kayseri Develi ve Balıkesir Burhaniye'deki Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekim olarak çalıştı. 1996 yılında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı ve 2000 yılında uzman oldu. Aynı yıl Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve burada Mikrobiyoloji Laboratuvarının kurulmasında önemli görevler üstlendi.

2002 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluş çalışmalarında yer almak üzere memleketi Hatay'a dönen Savaş, burada kurucu başhekim yardımcılığı ve Rektör Danışmanlığı görevlerini üstlendi. 2007 yılında doçentlik unvanını alan Savaş, akademik ve idari alanda birçok başarıya imza attı.

2009 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin davetiyle Antakya Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve halkın büyük desteğiyle belediye başkanı seçildi. Görev süresince altyapı, eğitim, sanat, spor ve sosyal projelerde birçok hizmet gerçekleştirdi. 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi ve 2019 seçimlerinde bu başarısını tekrarlayarak ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Üç dönem üst üste belediye başkanı seçilen Lütfü Savaş, Hatay'a Türkiye'nin ikinci büyük spor kompleksini kazandırdı. Aba Güreşi Federasyonu'nun kurulması, Uluslararası Aba Güreşi müsabakalarının düzenlenmesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın iki kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanması ve Hatayspor'un 2020 yılında Süper Lig'e yükselmesi gibi spor alanında önemli başarılara imza attı.

2017 yılında Hatay'a EXPO-2021 ev sahipliği hakkını ve UNESCO Dünya Gastronomi Şehri unvanını kazandırdı. Hatay'ın kültür, spor ve gastronomi alanlarında ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına katkı sağladı.

Evli ve iki çocuk babası olan Lütfü Savaş'ın eşi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.