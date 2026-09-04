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Lübnan, İsrail'den 4 tutukluyu daha teslim aldı

Lübnan, İsrail'den 4 tutukluyu daha teslim aldı
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Kızılhaç konvoyu, İsrail'den 4 tutuklu aldı ve serbest bıraktı. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, tutukluların serbest bırakılmasının Lübnan'ın kararlı duruşunun bir sonucu olduğunu belirtti.

Sınır hattındaki Ras el-Nakura bölgesine giden Kızılhaç konvoyu, 4 tutukluyu İsrail tarafından devraldı. Konvoy daha sonra serbest bırakılan tutukluları Sur kentinin güneyindeki Mansuri bölgesine götürerek Lübnan ordusuna teslim etti.

Böylece perşembe ve cuma günleri boyunca İsrail'in serbest bıraktığı Lübnanlı tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Aoun: "Lübnan'ın kararlı duruşunun yararını teyit ediyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in elindeki tutukluların ilk grubunun serbest bırakılmasını ülkesinin "kararlı tutumunun işe yaradığının yeniden teyidi" olarak değerlendirdi.

Aoun, sürecin sonuçlanmasını sağlayan çabalar arasında özellikle ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin girişimlerine ve başta Kızılhaç olmak üzere sürece dahil olan uluslararası aktörlerin rolüne dikkat çekti.

Serbest kalan tutukluları ve ailelerini tebrik eden Aoun, Lübnan'ın "ulusal talep ve hedeflerinin tamamına" ulaşmak için çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

"Tek karış toprak, tek bir insan eksik kalmayacak"

Aoun, atılan bu adımın üçlü çerçeve kapsamında öngörülen diğer önlemlerin tamamlanmasıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, "Bu adımlar, topraklarımızın tek bir karışı eksik kalmadan ve halkımızdan tek bir kişi eksilmeden, Lübnan'ın tam egemenliğinin yeniden tesis edilmesiyle sonuçlanmalı" ifadelerini kullandı.

İlk tutuklu perşembe günü teslim edilmişti

Üst düzey bir Lübnanlı askeri kaynak, bir gün önce Kızılhaç aracılığıyla İsrail'den 1 Lübnanlı tutuklunun teslim alındığını aktarmıştı.

İsrail'in kamu yayıncısı KAN, serbest bırakılan tutuklunun kimliğini Malik Kemal Gazi olarak duyurdu. KAN'ın haberine göre Gazi, Ekim 2025'te Güney Lübnan'ın Ayn Ata bölgesinde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Nakura sınır kapısında Kızılhaç'a teslim edilen Gazi, ardından sağlık kontrolleri için Lübnan ordusuna nakledildi.

İsrail'in Kanal 12'si de perşembe günü, Beyrut ile ABD koordinasyonunda yürütülen görüşmeler kapsamında İsrail'in 5 tutukluyu serbest bırakarak Lübnan'a teslim etmesinin beklendiğini bildirmişti.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
Haberler.com
Haberler.com
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