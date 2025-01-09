Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Los Angeles'ta 2000'den fazla yapıyı küle çevirirken, 100.000'den fazla kişinin tahliyesine neden oldu. Orman yangını nedeniyle bölgedeki halk büyük bir endişe içinde. Yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği bildiriliyor. Eaton bölgesindeki yangın, yalnızca yerel halk için değil, çevre bölgeler için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. "Los Angeles yangını ne kadar sürecek?" sorusu gündemdeki yerini korurken, itfaiye ekipleri alevlerin kontrol altına alınması için var gücüyle çalışıyor. Peki, Los Angeles yangınında son durum nedir? Detaylar haberimizde...

LOS ANGELES ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?

Los Angeles'ta Eaton bölgesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarlar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın, şimdiye kadar 2000'den fazla yapının tamamen yanmasına neden oldu. Ayrıca, 100.000'den fazla kişi evlerini terk ederek güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bölgeden gelen bilgilere göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yangından etkilenen birçok kişi hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Yetkililer, yangının boyutlarının büyük olduğunu ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlaştığını belirtti.

Yangın söndürme ekipleri, bölgedeki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Helikopterler ve uçaklar yangına havadan müdahale ederken, itfaiye ekipleri de karadan destek sağlıyor. Ancak, şiddetli rüzgarlar ve kurak hava koşulları çalışmaları oldukça zorlaştırıyor.

Los Angeles yangını nedeniyle hava kalitesinde ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bölgedeki yetkililer, halkı dışarı çıkmaktan kaçınmaları ve sağlık önlemlerini almaları konusunda uyarıyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum problemi olan bireyler için durum daha da kritik bir hal alıyor.