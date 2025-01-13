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Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü?

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Los Angeles, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla gündeme geldi. Yangınların nedeni ve etkileri dünya çapında merak konusu oldu. Özellikle "Los Angeles yangını neden çıktı?" ve "Yangında kaç kişi öldü?" soruları sıkça araştırılıyor.

Los Angeles yangını, bölgede hakim olan yüksek sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanılıyor. Şiddetli rüzgarlar ise alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Uzmanlar, bu tür yangınların artmasının arkasında iklim değişikliğinin büyük bir etkisi olduğunu vurguluyor. Peki, Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü?

LOS ANGELES YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Pasific Palisades bölgesinde başlayan ve ormanlık alanlardan yerleşim yerlerine doğru yayılan yangın, milyon dolarlık lüks villaların bulunduğu bölgeyi tehdit ediyor. Bölgede, yangından etkilenen alanın yalnızca küçük bir kısmı kontrol altına alınabildi.

Meteorolojinin çöl rüzgarları uyarısı, yangının daha geniş bir alana yayılma riskini artırıyor. İtfaiye ekipleri, helikopter ve uçaklarla yangını söndürmeye çalışırken, karadan da yangının yerleşim bölgelerine sıçramasını engellemek için yoğun çaba harcıyor. Özellikle Mandeville Kanyonu'nda bulunan evlere ulaşan alevler, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı. İtfaiye ekipleri, yangının diğer evlere sıçramaması için çeşitli bariyerler oluşturdu ve havadan yapılan müdahalelerle alevlerin kontrolünü sağlamaya çalıştı.

Anadolu Ajansı'nın bölgeden aktardığı bilgilere göre, yangınla mücadelede ekipler oldukça zorlanıyor. Helikopter ve uçaklarla yapılan müdahalelere rağmen, alevlerin büyük bir kısmı henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Yangının etkilediği alanlarda itfaiye ekipleri tarafından düzenli tahliye işlemleri yapılıyor. Bölge halkına, yangının seyrine göre güncel tahliye bilgileri aktarılmaya devam ediyor.

Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü?

LOS ANGELES YANGININDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Los Angeles'taki yangınların olduğu bölgelerde 25 Ocak'a kadar uçuş kısıtlamasının sürmesi bekleniyor.

Kentin değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan yangınlarda şimdiye kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü?

Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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