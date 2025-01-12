Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
ABD'deki yangının şiddeti görüntülere böyle yansıdı

ABD'deki yangın dehşeti son görüntülere böyle yansıdı
Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu?

Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde devam eden orman yangınlarının 5. gününde alevler yeniden yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu?

Meteoroloji raporları çöl rüzgarlarının hafta sonu etkili olacağı uyarısında bulunurken itfaiye ekipleri, alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşmasını havadan ve karadan engellemekte zorlanıyor. Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu?

LOS ANGELES YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Anadolu Ajansı (AA) Los Angeles'ta süren yangınların en büyüğünün yaşandığı, kent merkezinin kuzeyinde yer alan Pasific Palisades bölgesindeki söndürme çalışmalarını izledi.

Milyon dolarlık lüks villaların yer aldığı kentin bu bölümündeki yangın, ormanlık alandan yerleşim bölgelerine yayıldı. Palisades'teki çalışmalarda, yangından etkilenen alanın ancak yüzde 11'i kontrol altına alınabildi.

Yangının 5. gününde, itfaiye ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen, orman yangını Mandeville Kanyonu adlı bölgede bulunan evlere ulaştı. Bölgede yangına karadan ve havadan yapılan müdahaleleri takip eden AA ekibinin edindiği bilgiye göre, alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

AA, yanan evlere helikopter ve uçaklarla müdahaleyi, karadan da itfaiye birliklerinin yangının diğer evlere sıçramasını engellemek için aldığı önlemleri görüntüledi.

Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu?

YANGINLARDA ÖLÜ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Eaton'daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu?

HAVADAN YAPILAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Bölgede, yangına müdahalede çeşitli tip ve boyutlarda uçaklar kullanılıyor. Bunların en büyüklerinden olan BAe 146 tipi tanker uçaklarıyla, risk altındaki evlerin üstüne yanmayı geciktiren özel bir solüsyon dökülerek yangının ilerleme hızını kesmeye ve yerleşim alanlarına sıçramasını engellemeye çalışılıyor.

Sarp arazide süren mücadelede helikopterler büyük rol oynuyor. Karadan ulaşılamayan bölgelerde helikopterler, arka arkaya yaptıkları sortilerle yangını söndürerek geniş alanlara yayılmasının önüne geçiyor.

Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu?

Resmi verilere göre, Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti ancak yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

13 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, yangının ilerleyiş yönüne göre yeni tahliye kararları da çıkmaya devam ediyor.

Kent yetkilileri, şimdiye kadar 12 binden fazla binanın yangın nedeniyle hasar gördüğünü 57 bin yapının daha yangın riski altında olduğunu duyurdu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
img

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı
img

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi

Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi
Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi

Puan farkı 11! Cimbom, RAMS Başakşehir'i de devirdi
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Sancaktepe'de korkunç İETT kazası: Ölü ve yaralılar var

Korkunç İETT kazası! Ölü ve yaralılar var
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak

Son Dakika Haberleri

Galatasaray'ın 2. Golünden önce el var mı Osimhen'e el var mı (Başakşehir - Galatasaray)? Manisa kelimesinin kökeni nedir? Hangi kelimenin kökeni "manisa" adıyla aynıdır? "Ağdiye Risalesi"nde hangi bir tarif yoktur? 18. yüzyılda kaleme alınmış, 7 bölüm ve 200'e yakın yemek tarifi içeren, Türkçe yazılmış ilk yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"nde hangisinden... Çağla Şıkel sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli kimdir, ne iş yapıyor? Avrupa'da tuvaletten sonra elini en az yıkayan ülke hangisidir? 2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmada, "Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar misiniz?" sorusuna yüzde 50'yle en az "Evet" cevabı veren Ne tür şeyler için "enfes" denir? Deha yayından kaldırıldı mı? En yaşlı 50 insanın kaçı erkektir (Yaşları 112-116 arasında değişenler)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.