Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu?

Meteoroloji raporları çöl rüzgarlarının hafta sonu etkili olacağı uyarısında bulunurken itfaiye ekipleri, alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşmasını havadan ve karadan engellemekte zorlanıyor. Los Angeles yangın söndü mü, ABD yangın devam ediyor mu?

LOS ANGELES YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Anadolu Ajansı (AA) Los Angeles'ta süren yangınların en büyüğünün yaşandığı, kent merkezinin kuzeyinde yer alan Pasific Palisades bölgesindeki söndürme çalışmalarını izledi.

Milyon dolarlık lüks villaların yer aldığı kentin bu bölümündeki yangın, ormanlık alandan yerleşim bölgelerine yayıldı. Palisades'teki çalışmalarda, yangından etkilenen alanın ancak yüzde 11'i kontrol altına alınabildi.

Yangının 5. gününde, itfaiye ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen, orman yangını Mandeville Kanyonu adlı bölgede bulunan evlere ulaştı. Bölgede yangına karadan ve havadan yapılan müdahaleleri takip eden AA ekibinin edindiği bilgiye göre, alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

AA, yanan evlere helikopter ve uçaklarla müdahaleyi, karadan da itfaiye birliklerinin yangının diğer evlere sıçramasını engellemek için aldığı önlemleri görüntüledi.

YANGINLARDA ÖLÜ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Eaton'daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

HAVADAN YAPILAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Bölgede, yangına müdahalede çeşitli tip ve boyutlarda uçaklar kullanılıyor. Bunların en büyüklerinden olan BAe 146 tipi tanker uçaklarıyla, risk altındaki evlerin üstüne yanmayı geciktiren özel bir solüsyon dökülerek yangının ilerleme hızını kesmeye ve yerleşim alanlarına sıçramasını engellemeye çalışılıyor.

Sarp arazide süren mücadelede helikopterler büyük rol oynuyor. Karadan ulaşılamayan bölgelerde helikopterler, arka arkaya yaptıkları sortilerle yangını söndürerek geniş alanlara yayılmasının önüne geçiyor.

Resmi verilere göre, Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti ancak yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

13 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, yangının ilerleyiş yönüne göre yeni tahliye kararları da çıkmaya devam ediyor.

Kent yetkilileri, şimdiye kadar 12 binden fazla binanın yangın nedeniyle hasar gördüğünü 57 bin yapının daha yangın riski altında olduğunu duyurdu.