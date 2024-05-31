Liseliler dikkat! Devamsızlık 5 gün olursa teşekkür belgesi alınır mı? Lisede devamsızlık 5 gün olunca belge veriliyor mu?

Devamsızlık 5 gün olursa belge alınır mı? Lise öğrencileri arasında başarıyı ödüllendiren teşekkür belgesi ve takdir belgesi, belirli kriterler doğrultusunda veriliyor. Öğrenciler, dönem sonunda başarılı olduklarını belgelemek ve emeklerinin karşılığını almak için bu belgeleri almak istiyorlar. Ancak, devamsızlık durumu bu süreci etkileyen önemli faktörlerden biri. Peki, Devamsızlık 5 gün olursa belge alınır mı? Detaylar!

DEVAMSIZLIK 5 GÜN OLURSA BELGE ALINIR MI?

Teşekkür belgesi, öğrencilerin akademik başarılarını ve disiplinli çalışmalarını takdir etmek amacıyla verilen bir ödüldür. Genellikle belirli bir not ortalamasını tutturan ve belirli kriterleri karşılayan öğrencilere verilir. Teşekkür belgesi almak için öğrencinin:

Dönem not ortalamasının en az 70.00 olması

olması Davranış puanının yeterli seviyede olması

olması Disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Devamsızlık durumu, öğrencinin okul devamlılığını ve derslere katılımını ifade eder. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yönetmeliklerine göre, bir öğrencinin belirli bir devamsızlık süresini aşmaması gerekmektedir. Peki, 5 gün devamsızlık teşekkür belgesi alınmasına engel mi?

MEB'in güncel yönetmeliklerine göre, bir öğrencinin toplamda 10 günü aşmayan özürsüz devamsızlığı teşekkür belgesi almasına engel teşkil etmez. Dolayısıyla, 5 gün özürsüz devamsızlık yapan bir öğrenci, diğer tüm kriterleri sağladığı takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanabilir.

Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına dikkat etmeleri büyük önem taşır. İşte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

Mümkün olduğunca derslere katılım sağlamak.

Hastalık gibi durumlarda mutlaka okul yönetimine bilgi vermek ve gerekli belgeleri sunmak.

Okulun disiplin kurallarına uymak ve herhangi bir ceza almamaya özen göstermek.

Takdir ve teşekkür belgesi, öğrencilerin motivasyonunu artıran önemli bir unsurdur. Bu nedenle, öğrencilerin devamsızlıklarını en aza indirerek, derslerine düzenli bir şekilde devam etmeleri ve başarılı bir dönem geçirmeleri teşvik edilir.