Lise taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? 2025 lise taban puanları!

Boş kalan okul kontenjanları, özellikle yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için kritik bilgiler sunuyor. "Lgs boş kontenjanlar açıklandı mı?" sorusunu soran adaylar, nakil süreci öncesi hangi liselerde yer olduğunu öğrenerek tercih stratejilerini yeniden şekillendirecek. Peki, Lise taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, 2025 lise taban puanları!

LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Lgs boş kontenjanlar açıklandı mı sorusunun cevabı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurularına göre 4 Ağustos 2025 tarihinde verilecek. Bu tarihte hem LGS tercih sonuçları hem de liselerde kalan boş kontenjanlar ilan edilecek. Özellikle yüksek puanlı okullardaki boş kontenjanlar, nakil döneminin seyrini belirleyecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS boş kontenjanlar, MEB'in tercih robotu üzerinden de görüntülenebilecek. Öğrenciler tercih robotunu kullanarak, istedikleri okulun kontenjan durumu, taban puanı ve yüzdelik dilimi gibi detayları inceleyebilecek. Bu bilgiler, daha bilinçli bir nakil süreci geçirilmesini sağlayacak.

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LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir sorusu için MEB resmi internet sitesi olan meb.gov.tr, ana sorgulama adresi olarak öne çıkıyor. Adaylar bu sayfada yer alacak "2025 LGS Yerleştirme Sonuçları" bağlantısına tıklayarak T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını görüntüleyebilecek.