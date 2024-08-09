Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 57 kilo gram boks yarı final müsabakaları Roland Garros Stadyumu'nda yapıldı. Türk sporcu Esra Yıldız Kahraman Tayvan'dan rakibi Yu Ting Lin ile karşılaştı. Kahraman, müsabakayı kaybettikten sonra "X" işareti yaptı. Bu hareket sonrası birçok kişi Lin Yu- Ting'in hayatını araştırmaya başladı. Peki, Lin Yu-Ting kimdir? Lin Yu-Ting kaç yaşında, nereli? Lin Yu-Ting cinsiyet mi değiştirdi? İşte detaylar...

LIN YU- TING KİMDİR?

Tayvanlı amatör boksördür. Lin, Asya Oyunları'nda iki altın madalya ve Asya Amatör Boks Şampiyonası'nda bir altın madalyaya ek olarak IBA Dünya Boks Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Çin Taipei adına yarıştı ve 4 Ağustos 2024'te Lin, Bulgaristan'dan Svetlana Staneva'yı yenerek kadınlar 57 kilo müsabakasında en azından bronz madalya kazanacağını garantiledi.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapıldı. North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.

Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.