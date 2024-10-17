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LIAM PAYNE ÖLÜM ANI VİDEO Liam Payne balkondan mı düştü?

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Ünlü şarkıcı Liam Payne'in ölüm anına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Payne, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Peki, Liam Payne balkondan mı düştü? İşte detaylar...

Eski One Direction solisti Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin dışında hayatını kaybetti. Payne 2010'ların ünlü müzik gruplarından One Direction ile ünlenmişti. Liam Payne'ın hayatını nasıl ve neden kaybettiği merak ediliyor. LIAM PAYNE ÖLÜM ANI VİDEO Liam Payne balkondan mı düştü?

LIAM PAYNE BALKONDAN MI DÜŞTÜ?

Eski One Direction solisti Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin dışında hayatını kaybetti. Yerel medya, 31 yaşındaki İngiliz müzisyenin otelin üçüncü katından düşerek ölü bulunduğunu bildirdi.

Yetkililere dayandıran önde gelen yerel gazeteler La Nacion ve Clarin, başkentin yemyeşil Palermo semtindeki otele, "uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olabilecek saldırgan bir adam" ihbarı üzerine polis çağrıldığını bildirdi.

LIAM PAYNE ÖLÜM ANI VİDEO Liam Payne balkondan mı düştü?

LIAM PAYNE ÖLÜM ANI VİDEO Liam Payne balkondan mı düştü?

LIAM PAYNE ÖLÜM ANI VİDEO Liam Payne balkondan mı düştü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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