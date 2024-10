Ünlü İngiliz pop starı Liam Payne'in yaşı, hayranları ve müzikseverler tarafından sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. One Direction grubunun eski üyesi olarak dünya çapında büyük bir üne kavuşan Payne, solo kariyeriyle de müzik dünyasında büyük başarılar elde etti. Genç yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve müzik endüstrisinde önemli bir yer edinen Payne, geniş bir hayran kitlesine sahip. Peki, Liam Payne kaç yaşındaydı ve müzik kariyerinde neler başardı? İşte hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar...

LIAM PAYNE KAÇ YAŞINDAYDI?

Liam Payne , 31 yaşındayken Arjantin, Buenos Aires'in Palermo semtindeki bir otelin üçüncü kat balkonundan düştükten sonra 16 Ekim 2024'te öldü.

Liam James Payne (29 Ağustos 1993 - 16 Ekim 2024), One Direction pop erkek grubunun bir üyesi olarak ün kazanan İngiliz şarkıcıydı. Payne, 2008'de The X Factor yarışması için seçmelere katılarak müzik dünyasına adım attı, ancak ilk katılımında elendi. 2010'da tekrar seçmelere katıldı ve dört erkekle birlikte One Direction'ı kurarak tüm zamanların en çok satan erkek gruplarından birinin üyesi oldu. Bu başarıyla müzik kariyerine yön veren Payne, "Big Payno" ve "Payno" takma adlarıyla, hem kendi grubunun hem de Cheryl gibi sanatçıların şarkılarına remixler yaparak prodüktörlük de yaptı.

One Direction'ın 2015'te ara vermesinin ardından Payne, Kuzey Amerika'da Republic Records ile bir solo kayıt sözleşmesi imzaladı. Mayıs 2017'de "Strip That Down" single'ı ile solo kariyerine başladı ve şarkı İngiltere Single Listesi'nde üç numaraya, ABD Billboard Hot 100'de ise on numaraya kadar yükseldi. Her iki ülkede de platin sertifikası aldı. İlk solo albümü LP1, Aralık 2019'da piyasaya çıktı. One Direction'ın ara verdiği dönemde Payne, 18 milyondan fazla single sattı ve şarkıları 3,9 milyar kez dinlendi.

One Direction