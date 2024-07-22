LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! LGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Sorgulama ekranı!
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar, sonuçları 'www.meb.gov.tr' adresinden sorgulayabilirler. Yerleştirme sonuçlarına ait detaylı bilgilere yine aynı internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı. LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! LGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Sorgulama ekranı!
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı
LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
MEB tarafından LGS tercih sonuçlarının açıklanacağının duyurulmasının ardından meb.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sorgulama işlemi açılan ekran üzerinden kolayca yapılabilecek.