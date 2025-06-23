LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih takvimi!

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih takvimi!
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LGS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu, 2025 yılında Lise Giriş Sınavı'na katılan öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci için resmi takvimi duyurdu.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak diyenler için, tercih dönemi LGS sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından başlıyor. Tercih işlemleri belirli tarihler arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerin bu süreci dikkatle takip etmesi gerekiyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 LGS sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih takvimi!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Bu süreçte tercihler, e-Okul üzerinden ya da okul müdürlüklerine onaylatarak yapılabilecek.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih takvimi!

ÖĞRENCİLER KAÇ TERCİH YAPABİLECEK?

Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan liseler için en fazla 20 okul tercihi yapabilecek. LGS tercih süreci sonunda yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. LGS tercih sonuçlarının ardından boş kontenjanlar ilan edilecek ve nakil başvuru süreci başlayacak. İlk ve ikinci nakil tercih başvuruları 4 – 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Nakil sonuçları ise sırasıyla 8 Ağustos ve 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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