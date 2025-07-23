LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS tercih sonuçları için resmi açıklamayı yaptı. Öğrenciler ve veliler, LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, LGS tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2025 LGS tercih sonuçları, öğrencilerin sınav puanları ve yaptıkları tercihler doğrultusunda merkezi yerleştirme algoritmasıyla belirlenecek. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, TC kimlik numarası ve okul numarasıyla sisteme giriş yaparak detaylı yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.

LGS NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS tercih sonuçları sonrası yerleştirildiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil süreci oldukça önemli. Nakiller iki dönem halinde yapılacak ve başvurular yine e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. 4 Ağustos'tan itibaren ilk nakil dönemi başlayacak, ikinci dönem ise hemen ardından açıklanacak.