Bu yıl 1 milyondan fazla öğrencinin başvuru yaptığı LGS sonrası tercih işlemleri 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025 LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak.

2025 LGS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Öğrenciler, LGS yerleştirme sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile öğrenebilecek. Ayrıca sonuçlar, meb.gov.tr adresinde de erişime açılacak.

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından liselere yerleştirilen öğrenciler kayıt sürecine başlayacak. Aynı gün, boş kalan kontenjanlar ilan edilecek ve nakil başvuru süreci de başlayacak. Bu süreçte öğrenciler, merkezi veya yerel yerleştirme kapsamında yeniden tercih yapma hakkına sahip olacaklar.