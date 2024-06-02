LGS taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplama! 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak?

İki oturumdan oluşan LGS ilk oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı ve toplamda 90 soru soruldu. LGS tercih sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-Okul üzerinden ilan edilecek. LGS soruları ve cevap anahtarları ile puanlarını hesaplamaya başlayan öğrenciler, şimdi LGS lise taban puanlarına odaklanmış durumda. LGS taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplama! 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler hangi tarihte açıklanacak?

LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılında lise taban ve tavan puanları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu yıl ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih dönemi ile birlikte MEB'in yeni puanları duyurması bekleniyor.

2024 LGS sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanması bekleniyor.

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde veya il bazında sıralamasının yüzde cinsinden ifade edilmesidir. Öğrenci, yer aldığı yüzdelik dilimdeki okulları tercih edebilir.