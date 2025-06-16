LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? LGS sonuçları nereden öğrenilecek?

Bu yıl da yüz binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavın ardından en çok merak edilen konuların başında LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yer alıyor. 2025 yılı LGS sınavına dair resmi takvim, MEB tarafından daha önce yayımlanmıştı. Öğrenciler, tercih dönemine hazırlanmak için sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in duyurduğu tarih ve detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak.

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecekler.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak. 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında öğrenciler, lise tercihlerini yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

LGS NE ZAMAN YAPILDI?

İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu.

Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Sınavın sona ermesinin ardından sorular ile cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.