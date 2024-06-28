Üye Girişi
Haberler

LGS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI | LGS sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama ekranı!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları resmi olarak açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını sorgulama ekranından öğrenebilecekler. Milyonlarca öğrenci LGS sınav sonuçlarını nereden öğrenilir sorusunu araştırıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama ekranı!

Liseye Geçiş Sistemi sınav sonuçları açıkladı. LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır soruları araştırılıyor. LGS sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama ekranı! konuları gündeme geliyor. LGS sonuçlarına nereden bakılır? Detaylar haberimizdedir...

LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamında liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS sınav sonuçları https://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

LGS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI | LGS sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama ekranı!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 20'Sİ GİREBİLECEK

LGS puanıyla Anadolu, fen, proje uygulayan ortaöğretim kurumları gibi az sayıda okula girilebilecek. Bu okulların geçen yıl toplam kontenjanı 206 bin 414'tü. Bu yıl ise 8. sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci sınava başvurdu. Bu durumda öğrencilerin yaklaşık yüzde 20'si LGS puanıyla alan devlet okullarından birine girebilecek.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

LGS Sonuçları LGS Tercih LGS Gündem Eğitim Haberler

FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık

FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık

 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti

 Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

Bakmadan Geçme

Gri liste nedir, ne anlama geliyor? Türkiye gri listeden çıkınca ne olur? Türk vatandaşları neden vize alamıyor? Vize reddi neden olur? TRABZON LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? TRABZON'DA liseler kaç puanla alıyor? TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI! Türkiye gri listeye ne zaman girdi? Gri listeden çıkması neden önemli? ŞANLIURFA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? ŞANLIURFA'DA liseler kaç puanla alıyor? Bakan Şimşek X hesabında ne paylaştı? ''Başardık'' tweetini neden attı? DENİZLİ LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? DENİZLİ DE liseler kaç puanla alıyor? GAZİANTEP LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? GAZİANTEP'DE liseler kaç puanla alıyor? ADANA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Adana'da liseler kaç puanla alıyor? HATAY LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Hatay'da liseler kaç puanla alıyor? ANTALYA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Antalya'da liseler kaç puanla alıyor? ANKARA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Ankara'da liseler kaç puanla alıyor? BURSA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Bursa'da liseler kaç puanla alıyor? İSTANBUL LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İstanbul'da liseler kaç puanla alıyor? İZMİR LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İzmir'de liseler kaç puanla alıyor?
CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir

CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title