LGS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI | LGS sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama ekranı!

Liseye Geçiş Sistemi sınav sonuçları açıkladı. LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır soruları araştırılıyor. LGS sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama ekranı! konuları gündeme geliyor. LGS sonuçlarına nereden bakılır? Detaylar haberimizdedir...

LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamında liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS sınav sonuçları https://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 20'Sİ GİREBİLECEK

LGS puanıyla Anadolu, fen, proje uygulayan ortaöğretim kurumları gibi az sayıda okula girilebilecek. Bu okulların geçen yıl toplam kontenjanı 206 bin 414'tü. Bu yıl ise 8. sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci sınava başvurdu. Bu durumda öğrencilerin yaklaşık yüzde 20'si LGS puanıyla alan devlet okullarından birine girebilecek.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI