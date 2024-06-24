LGS sonuçları açıklandı mı 2024? MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılıyor?

Lgs sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçlarına nereden bakılıyor 2024? soruları gündeme geliyor. Liselere Geçiş Sistemi sınavı geçtiğimiz ay gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzuna göre LGS sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarını 28 Haziran 2024 tarihinde resmi web sitesi üzerinden duyuracak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Ancak 2024 LGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları bekliyoruz.

LGS tercih işlemleri, öğrencilerin e-okul sisteminden yapılacak. Yeni gelişmeler ve tercih tarihleri ile ilgili haberlerimizde detayları aktarmaya devam edeceğiz.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!