Lgs sınavı kaç dakika? Sorusu gündemde yer alıyor. Sınav, yurt içinde 973, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde yapılacak. Sınava katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri ile kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi!

LGS SINAVI KAÇ DAKİKA?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

LGS merkezi sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.