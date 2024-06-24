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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

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LGS puanları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 2 Haziran Pazar günü gerçekleşen LGS sınav cevap anahtarı yayınlandı. Peki, LGS sonuçları kaç gün sonra açıklanacak? LGS sınavı cevap anahtarı https://www.meb.gov.tr/ için tıklayınız!

2024 LGS cevap anahtarı açıklandı mı? Öğrenciler 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi sınavına girdiler. LGS sınavı sonuçları ne zaman belli olur ve kaç gün sonra sınav sonuçları açıklanacağı gündeme geliyor. Liselere Geçiş Sistemi sonuçları ayın kaçında açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

LGS SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

LGS sınavı cevap anahtarı yayınlandı. Cevap anahtarı için tıklayınız.

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzuna göre LGS sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacaktır.

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merkezi Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merkezi Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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