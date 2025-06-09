LGS ne zaman? 2025 LGS sınav öncesi bilinmesi gerekenler! LGS giriş belgesi nasıl alınır?

Sınavın ne zaman yapılacağı kadar, sınav giriş belgeleri, oturum saatleri ve sınav süresi gibi detaylar da önem taşıyor. Öğrenciler ve veliler hem sınav günü hem de sınav öncesi dikkat etmeleri gereken konuları araştırıyor. İşte MEB tarafından duyurulan resmi açıklamaya göre 2025 LGS ne zaman yapılacak ve sınav öncesi bilinmesi gereken en güncel detaylar...

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin 5 soruda merak edilenleri yanıtladı.

LGS KAÇ OTURUM?

İki oturum halinde uygulanacak sınavda toplam 90 soru sorulacak.

Oturum Saatleri ve Soru Dağılımı

Birinci Oturum (Sözel):

Saat 09:30'da başlayacak. Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak. Süresi: 75 dakika.

İkinci Oturum (Sayısal):

Saat 11:30'da başlayacak. Matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak. Süresi: 80 dakika.

LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Belgeler okul müdürlüklerinden fotoğraflı ve mühürlü olarak alınacak. Öğrencilerin sınav günü bu belgeyi ve geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre 2025 LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Ardından lise tercih süreci başlayacak. Tercihler 14–24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 4 Ağustos 2025 tarihinde duyurulacak.