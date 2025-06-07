LGS hakkında tüm merak edilenler! LGS ne zaman yapılacak 2025, kaç oturumdan oluşuyor?

LGS hakkında tüm merak edilenler! LGS ne zaman yapılacak 2025, kaç oturumdan oluşuyor?
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LGS ne zaman? sorusu, 8. sınıf öğrencileri ve veliler tarafından en çok araştırılan başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili tüm detayları kamuoyuyla paylaştı.

Öğrencilerin merakla beklediği LGS sınavı, Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde düzenlenecek. MEB'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte, LGS kaç oturum?, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi sorular da yanıt buldu. "LGS sınavına kaç gün kaldı?" ya da "LGS sınavı saat kaçta başlayacak?" gibi soruların yanıtlarıyla birlikte, sınavın tüm detayları netleşti. İşte, LGS hakkında tüm merak edilenler!

LGS NE ZAMAN YAPILACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

LGS KAÇ OTURUMDAN OLUŞUYOR?

Sınav, Türkiye genelinde toplam 973 yurt içi sınav merkezinde uygulanacak. Yurt dışındaki sınav merkezleri ise bakanlığın belirlediği kontenjanlara göre organize edilecek.

Sınav, her yıl olduğu gibi iki oturum halinde gerçekleşecek. İlk oturum sabah saatlerinde başlayacak ve sözel alandaki dersleri kapsayacak. İkinci oturumda ise sayısal bölümlerden oluşan sorular yer alacak.

LGS hakkında tüm merak edilenler! LGS ne zaman yapılacak 2025, kaç oturumdan oluşuyor?

LGS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sınavla ilgili detaylı kılavuzlar MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya kanallarından erişime açıldı. Öğrencilerin sınavdan önceki gün belgelerini ve sınav giriş yerlerini kontrol etmeleri öneriliyor.

Bakanlık açıklamasında, "LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin bazı detayları öğrencilerimiz ve velilerimize hatırlatıyor, tüm öğrencilerimize eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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