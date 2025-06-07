LGS giriş belgesi sorgula! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) giriş belgesi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. LGS giriş belgesi sorgulama ekranı ile öğrenciler, sınava nerede gireceklerini ve salon bilgilerini görüntüleyebiliyor. Peki, belgeyi nasıl ve nereden alabilirsiniz? İşte, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) giriş belgesi nasıl alınır, LGS giriş yeri sorgulama işlemi nereden yapılır, e-Okul üzerinden giriş belgesi görüntüleme hakkında tüm merak edilenler...

LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgelerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açtı. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve okul bilgileriyle giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.

LGS GİRİŞ BELGESİ ZORUNLU MU?

LGS giriş belgesi, öğrencilerin hangi okulda, salonda ve sırada sınava gireceğini gösteren resmi bir belgedir. Bu belge olmadan sınava girilemeyeceği için sınav günü yanınızda bulundurmanız zorunludur.

Belge, okul müdürlükleri tarafından mühürlenerek onaylanacaktır. Öğrenciler, sınav günü bu belgenin yanı sıra geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı vb.) ile birlikte sınav salonunda hazır bulunmalıdır.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

LGS KAÇ OTURUMDAN OLUŞUYOR?

Sınav, Türkiye genelinde toplam 973 yurt içi sınav merkezinde uygulanacak. Yurt dışındaki sınav merkezleri ise bakanlığın belirlediği kontenjanlara göre organize edilecek.

Sınav, her yıl olduğu gibi iki oturum halinde gerçekleşecek. İlk oturum sabah saatlerinde başlayacak ve sözel alandaki dersleri kapsayacak. İkinci oturumda ise sayısal bölümlerden oluşan sorular yer alacak.

LGS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sınavla ilgili detaylı kılavuzlar MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya kanallarından erişime açıldı. Öğrencilerin sınavdan önceki gün belgelerini ve sınav giriş yerlerini kontrol etmeleri öneriliyor.

Bakanlık açıklamasında, "LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin bazı detayları öğrencilerimiz ve velilerimize hatırlatıyor, tüm öğrencilerimize eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.