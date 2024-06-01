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LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

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LGS giriş belgesinin nasıl alınacağı ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgiler merak konusu. Bu sürecin nasıl işlediği, hangi adımları takip etmek gerektiği ve sonuçların ne zaman duyurulacağı hakkında tüm detayları içeriyor.

8. Sınıf öğrencileri yarın Lgs'ye girecek. Sınav öncesinde öğrenciler ve veliler sınava dair detayları merak ediyor. Sınavın kaç oturum olduğu ve kaç saat sürdüğü araştırılıyor. LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS sonuçları ne zaman açıklanır? Detaylar haberimizde!

LGS KAÇ OTURUMDAN OLUŞUYOR?

LGS sınavı iki oturum şeklinde gerçekleştirilir:

Oturum: Sözel Bölüm (Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil) sınavı genellikle sabah saat 09:30'da başlar.

Oturum: Sayısal Bölüm (Matematik ve Fen Bilimleri) sınavı ise genellikle 11:30'da başlar.

LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

LGS sınav giriş belgesi, e-Okul sistemi üzerinden alınabilir. Sınav giriş belgesi, genellikle sınavdan bir-iki hafta önce erişime açılır. Belgeyi almak için şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapın: e-Okul web sitesine gidin ve öğrenci bilgileri ile giriş yapın.

Sınav Giriş Belgesi Sekmesini Bulun: Sisteme giriş yaptıktan sonra, "Sınavlar" veya "Sınav Giriş Belgesi" sekmesini bulun.

Belgeyi İndirin ve Yazdırın: Sınav giriş belgesini indirin ve yazdırın. Belgeyi sınav günü yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

LGS giriş belgesi nasıl alınır? LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

LGS sonuçları, sınavın yapılmasının ardından genellikle 3-4 hafta içinde açıklanır. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi web sitesi olan MEB.gov.tr ve e-Okul sistemi üzerinden erişime açılır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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