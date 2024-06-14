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LGS'de çıkan soru davalık oldu! LGS sorusu iptal edildi mi? LGS'de iptal edilen soru var mı?

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LGS sorusu iptal edildi mi? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında bir sorunun cevabının yanlış olduğu gerekçesiyle ortaokul sekizinci sınıf öğrencisi Ali Taha Genç dava açtı. Fen Bilgisi alanındaki bir sorunun cevabının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanlış açıklandığını öne sürerek yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

İstanbul'da LGS sınavına giren ortaokul öğrencisi, Fen Bilgisi alanındaki bir sorunun cevabının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanlış açıklandığını öne sürerek yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

NE OLDU?

Sekizinci sınıf öğrencisi Ali Taha Genç, LGS sınavının ardından MEB tarafından yayımlanan cevaplarla sonuçlarını karşılaştırdığında, Sayısal Bölüm A Kitapçığı'ndaki Fen Bilgisi 13. soruyu yanlış yaptığını görmesi üzerine araştırmaya başladığını söyledi. Soruyla ilgili önce fizik öğretmenlerine danıştığını, sonra ODTÜ Fizik'ten bir öğretim görevlisinin Youtube videosunda kendi işaretlediği cevabın doğru olduğunu gördüğünü ileri süren Genç, durumu ailesiyle paylaştığında avukat babası Aziz Genç'le dava açmaya karar verdiklerini belirtti.

LGS'de çıkan soru davalık oldu! LGS sorusu iptal edildi mi? LGS'de iptal edilen soru var mı?

LGS SORUSU İPTAL EDİLDİ Mİ?

Öğrenci Ali Taha Genç'in anne ve babasının "davacı", MEB'in ise "davalı" olarak yer aldığı dava dilekçesinde, Genç'in aynı zamanda Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrencisi olduğu, eğitim hayatını başarılı bir şekilde geçirdiği, LGS sınavına uzun zamandır birçok ek destek programıyla hazırlandığı aktarıldı. Genç'in LGS sınavına girerek neredeyse bütün soruları doğru yanıtladığı ve sınavın ardından MEB tarafından soru ve cevaplar yayımlandıktan sonra kontrol yaptığı kaydedilen dilekçede, "Müvekkil cevapları kontrol ettiğinde Sayısal Bölüm A Kitapçığı'ndaki Fen Bilgisi 13. sorusunun cevabının C şıkkı olduğunu görmüştür. Soruyu ve cevabı tekrar kontrol ettiğinde aslında doğru cevabın A şıkkı olması gerektiği, bu sebeple cevabın yanlış olduğu anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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