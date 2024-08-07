LGS 3. YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA! LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi 3. tercih sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS 2. nakil sonuçları açıklanmasının ardından, LGS 3. nakil tercih başvuru tarihleri ise ek tercihler sonrasında merakla bekleniyor. Öğrenciler, boş kontenjanlara yerleşmek için araştırmalarına başladı. LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kontenjanlar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından başvurular alınacak. Bu süreç, henüz herhangi bir okula yerleşememiş öğrenciler için geçerli olacak.

2024 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

28 Haziran 2024 Merkezi Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile

Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların

İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının

Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının

Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen

Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları

Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon

Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı