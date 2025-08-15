Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları adayların erişimine açıldı; bu sonuçlara göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise şimdi gözlerini olası bir 3. nakil sürecine çevirerek, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları merakla bekliyor. LGS 3. nakil ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. LGS 3. nakil ne zaman? 2025 LGS lise 3. nakil olacak mı?

LGS 2. NAKİLLERİ NE ZAMAN ALINMIŞTI?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılı birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir başvuru süreci başlatıldı. Bu doğrultuda, boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapılabilmesi amacıyla il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından başvurular 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Bu süreçte, merkezi sınavla ya da yerel yerleştirme ile bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, komisyonlar aracılığıyla tercihlerini iletti. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirmeyle, öğrencilere uygun boş kontenjanlara yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek ve yerleşemeyen adaylara yeni bir eğitim fırsatı sunulmuş olacak.

LGS 3. NAKİL NE ZAMAN 2025?

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir süreç başlıyor. 15-21 Ağustos tarihleri arasında, boş kontenjanlara yönelik başvurular il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından alınacak. Bu başvuruların değerlendirilmesiyle birlikte, 22 Ağustos tarihinde lise yerleştirme süreci resmen tamamlanmış olacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler ve veliler, LGS nakil yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecekler. Sonuçlara erişim sağlamak isteyen adaylar, MEB'in "https://www.meb.gov.tr/" adresine giriş yaparak ilgili sonuç ekranına yönlendirilecek. Bu ekranda, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi temel kişisel bilgileri girilerek sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, yerleştikleri okulları ve boş kalan kontenjanlara dair detaylı bilgilere de bu platform üzerinden ulaşabilecekler.