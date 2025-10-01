LGS 2026 ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak, sınav tarihi açıklandı mı?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS için hazırlıklar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihlerde gerçekleştirilecek sınava, ortaokul son sınıf öğrencileri katılacak. "2026 LGS başvuru tarihleri belli oldu mu? Sınav günü ne zaman?" soruları ise öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2026 LGS SINAVI NE ZAMAN?

2026 LGS sınav tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, Liselere Geçiş Sistemi genellikle Haziran ayı içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl da benzer bir takvimin takip edilmesi bekleniyor. Ancak, sınav tarihinin kesinleşmesi ve duyurulması Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.

2026 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

LGS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl, merkezi sınav başvuruları 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmış ve sınav 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilmişti. Bu yıl da benzer şekilde başvuruların Nisan ayında yapılması öngörülüyor. Resmi duyuru geldiğinde, detaylar haberimizde paylaşılacaktır.

LGS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına, Türkiye'de devlet okullarında öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri katılabilir. Ayrıca özel okullarda eğitim alan ve sınava girmeyi tercih eden öğrenciler de bu sınava dahil olur. Sınav, öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleşmelerinde belirleyici bir rol oynar. Bu nedenle, 8. sınıfı tamamlayan ve ortaokul diploması almaya hak kazanan tüm öğrenciler LGS'ye girmeye hak sahibidir.

LGS NEDİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de ortaokuldan liseye geçişte uygulanan merkezi sınavdır. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı bu sınav, öğrencilerin liselerdeki eğitim hayatlarına yön veren önemli bir değerlendirme aracıdır. LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir ve öğrencilerin bilgi, beceri ve akademik başarılarını ölçmeyi amaçlar. Bu sınav sonuçları, öğrencilerin liselere yerleşmesinde temel kriter olarak kullanılır.