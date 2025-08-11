Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için ikinci nakil dönemi büyük bir fırsat sunuyor. Bu süreçte öğrenciler, sistemde ilan edilen boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapabilecek. İkinci nakil dönemi, hem öğrencilerin hem de velilerin daha isabetli kararlar verebilmesi açısından oldukça önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor. Nakil başvurularının ardından, yeni yerleştirme sonuçları yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edilecek. LGS tercihleri ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. LGS 2. tercihler ne zaman? 2025 LGS 2. nakil tarihleri ne zaman?

LGS 2. NAKİLLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS kapsamında birinci nakil sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni başvuru süreci başlıyor. Boş kalan kontenjanlara yapılacak yerleştirmeler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından başvurular, 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Bu süreç, yerleşemeyen öğrenciler için ek bir yerleştirme imkânı sunacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak. Bu sürecin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir aşama başlayacak. 15-21 Ağustos tarihleri arasında, boş kalan kontenjanlara yönelik başvurular, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla alınacak. Bu dönem, özellikle henüz bir okula yerleşememiş öğrenciler için önemli bir fırsat sunacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS 2. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandıktan sonra e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası, okul numarası ve doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra ekrandaki güvenlik kodunu yazarak sonuçlarına erişebilecekler. Bu sayede, öğrenciler yerleştirme durumlarını kolayca öğrenebilecek.