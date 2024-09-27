'Leopar', Rocco ve Kareşleri' ve 'Kızgın Güneş'in de bulunduğu doksandan fazla filmde rol almış Fransız oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Leopar", Rocco ve Kareşleri" ve "Kızgın Güneş"in de bulunduğu doksandan fazla filmde rol almış Fransız oyuncu kimdir?, sorusu soruldu. Peki "Leopar", Rocco ve Kareşleri" ve "Kızgın Güneş"in de bulunduğu doksandan fazla filmde rol almış Fransız oyuncu kimdir? sorusu cevabı ne?

"LEOPAR", ROCCO VE KAREŞLERİ" VE "KIZGIN GÜNEŞ"İN DE BULUNDUĞU DOKSANDAN FAZLA FİLMDE ROL ALMIŞ FRANSIZ OYUNCU KİMDİR?

• A-) Jean Paul Belmondo

• B-) Alain Delon

• C-) Hames Dean

• D-) Gerard Depardieu

Cevap : Alain Delon